Beşiktaş İlhan Mansız ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılarından İlhan Mansız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör İlhan Mansız sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı. İlhan Mansız, sezon başında Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmişti.
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