Beşiktaş, Önder Karaveli'nin görevi bırakmasının ardından Valerien Ismael yönetiminde yeniden yapılanmaya gitti. Siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik adamın raporu doğrultusunda yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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JACOB ONDREJKA İLE EL SIKIŞTILAR

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka ile anlaşmaya çok yakın. Uzun süredir Elfsborg'un 19 yaşındaki genç yeteneğini takip eden siyah-beyazlı takımda, Valerien İsmael bu oyuncunun alınmasına onay verdi.

Birkaç gün içerisinde Ondrejka'nın menajeriyle bir araya gelecek olan Beşiktaşlı yetkililer, genç yeteneğe ıslak imzayı attırmaya çalışacak.

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11 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Jacob Ondrejka bu sezon Elfsborg'da 11 resmi maçta forma giydi ve 2 gol atarken, 3 kez de asist yaptı. Ondrejka, İsveç U21 Takımı'nda da 1 kez forma giydi.

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2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

1,80 metre boyundaki futbolcunun kulübüyle 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre İsveçli oyuncunun güncel piyasa değeri 650 bin avro.