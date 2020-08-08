İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ağustos 2020 Cumartesi / 18 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş İsaiah Blackmon'u kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş İsaiah Blackmon'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu İsaiah Blackmon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:27
ABONE OL

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Blackmon'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncu kurucu pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki şutör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ISAİAH BLACKMON KİMDİR?

8 Mart 1996 doğumlu olan Isaiah Blackmon, 185 cm boyunda ve şutör guard olarak görev almaktadır.

Kolej kariyerine St. Francis'te başlayan Isaiah Blackmon, her sezon yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2015-2016 sezonunda 19 maçta; 9.7 sayı, 3.4 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynayan Isaiah Blackmon, 2016-2017 sezonunda ise; 31 karşılaşmada görev aldı ve 13.7 sayı, 4.4 ribaund, 1.4 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı.

2017-2018 sezonunda süre aldığı 3 karşılaşmada; 14.3 sayı, 3 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarını yakalayan basketbolcu, 2018-2019 sezonunda 32 karşılaşmada parkede yer aldı ve 12.2 sayı ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

St. Francis ile son sezonunda (2019-2020) 30 maçta süre alan İsaiah Blackmon; 18.8 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla göz doldurdu ve yılın oyuncusu seçilmeyi başardı.

Isaiah Blackmon 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.