Beşiktaş İsaiah Blackmon'u kadrosuna kattı

AA 08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:27

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Blackmon'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncu kurucu pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki şutör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ISAİAH BLACKMON KİMDİR?

8 Mart 1996 doğumlu olan Isaiah Blackmon, 185 cm boyunda ve şutör guard olarak görev almaktadır.

Kolej kariyerine St. Francis'te başlayan Isaiah Blackmon, her sezon yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2015-2016 sezonunda 19 maçta; 9.7 sayı, 3.4 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynayan Isaiah Blackmon, 2016-2017 sezonunda ise; 31 karşılaşmada görev aldı ve 13.7 sayı, 4.4 ribaund, 1.4 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı.

2017-2018 sezonunda süre aldığı 3 karşılaşmada; 14.3 sayı, 3 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarını yakalayan basketbolcu, 2018-2019 sezonunda 32 karşılaşmada parkede yer aldı ve 12.2 sayı ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

St. Francis ile son sezonunda (2019-2020) 30 maçta süre alan İsaiah Blackmon; 18.8 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla göz doldurdu ve yılın oyuncusu seçilmeyi başardı.

Isaiah Blackmon 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.