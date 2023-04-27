Beşiktaş işi bitirdi! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yılın çalımı, transfer hayırlı olsun

Şenol Güneş'in takımın başına gelmesi ile birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Beşiktaş, zirve takibini sürdürüyor. Alınan olumlu sonuçlar siyah-beyazlıları adım adım zirveye yaklaştırıyor. Zirve takibi sürerken bir yandan da transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, Karagümrük'ün İtalyan hücum oyuncusu Fabio Borini için harekete geçti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA İSTEMİŞTİ, BEŞİKTAŞ BİTİRİYOR

Karagümrük ile birlikte bu yıl harika bir sezon geçiren Fabio Borini'nin talipleri artıyor. Devre arası transfer döneminin en popüler oyuncusu olan İtalyan yıldız, 3 büyükler tarafından yakın takibe alınmıştı. Devre arası gerçekleşmeyen transfer, sezon sonunda sonuca bağlanacak. Siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızı renklerine bağlayacak.

FABİO BORİNİ, İTALYA BASININA KONUŞTU

Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini, ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda transfer iddialarına da açıklık getirdi. Tecrübeli oyuncu devre arasının kendi için doğru zaman olmadığını fakat sezon sonunda teklif gelmesi halinde opsiyonları değerlendirebileceğini ifade etti. Borini, "Ocak ayında bekleme hatasına düştüm. Teklifleri sonuna kadar değerlendirmek için bekledim. Bir daha bu kadar uzun bekleme hatası yapmayacağım." dedi. Beşiktaş'ın transferde ısrarlı olması ve Borini'nin Türkçe öğrenme isteği siyah beyazlılara transfer olacağı yönünde sinyaller verdi.

FABİO BORİNİ'NİN BU SEZONKİ İSTATİATİKLERİ

Bu sezon Karagümrük forması ile 28 maça çıkan İtalyan oyuncu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 20 gol atıp 9 tane de asist yaparak takımına katkı sağladı.