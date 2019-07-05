Beşiktaş, İskoç kanatla uçacak

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, 1 yıl daha sözleşmesi olan Phillips ‘in bonservisi için 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu. 28 yaşındaki futbolcunun takımda önümüzdeki sezon önünde iki oyuncu daha bulunması nedeniyle ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Matt Phillips geçen sezon West Bromwich’te 33 maçta oynayıp, 5 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.