İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2021 Cuma / 29 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7007
  • EURO
    10,3305
  • ALTIN
    502.658
  • BIST100
    1372.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş İspanya'da ikinci kamp çalışmalarını gerçekleştirecek
Spor

Beşiktaş İspanya'da ikinci kamp çalışmalarını gerçekleştirecek

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını İspanya'da sürdürecek.

AA9 Temmuz 2021 Cuma 00:57 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 00:57
ABONE OL

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, ikinci etap hazırlıkları için İspanya'nın Alicante şehrini seçti.

Siyah-beyazlılar, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Alicante şehrinde Hotel Barcelo La Nucia Palms Otel'in tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, bu kapsamda La Nucia kasabasında üç hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların İspanya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.