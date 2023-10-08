Beşiktaş-İstanbulspor maçı öncesi dikkat çeken istatiskler

Süper Lig'de 8. hafta oynanacak Beşiktaş - İstanbulspor karşılaşması öncesi öne çıkan 10 istatistiği sizin için derledik.

11 MAÇIN 8'İNİ KAZANDI

İstanbulspor'u konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının sekizini kazanan Beşiktaş (1B 2M) galibiyetlerinin tamamında 2+ gol atarken, puan kaybettiği üç karşılaşmada sadece bir gol bulabildi.

TEK GALİBİYETİ ŞUBAT 2004

Beşiktaş ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen İstanbulspor (3B 5M), tek galibiyetini Şubat 2004'te deplasmanda aldı.

9 MAÇTA 27 GOL

Beşiktaş ile İstanbulspor arasında oynanan son dokuz Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 27 gole sahne oldu (Beşiktaş 16-11 İstanbulspor).

İÇ SAHADA 17 MAÇLIK SERİ

Süper Lig'de oynadığı son 17 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş (12G 5B), son mağlubiyetini Eylül 2022'de İstanbul Başakşehir'den aldı (0-1). Siyah beyazlılar, daha uzun son serisini Aralık 2018-Aralık 2019 arasındaki 18 karşılaşmalık süreçte yakaladı.

EN UZUN SERİSİNİ YAŞIYOR

Süper Lig'de çıktığı son dört maçı kaybeden İstanbulspor, 2023 senesindeki en uzun serisini yaşıyor. Bu sezonki altı karşılaşmada 3 puanı bir arada göremeyen sarı siyahlılar, lig tarihinde sadece 2004/05'in ilk yedi haftasını galibiyetsiz geçti ve o sezonun sonunda küme düştü.

İSTANBUL TAKIMLARINA 10 MAÇLIK SERİ

İstanbul takımlarıyla oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş (8G 2B), daha uzun bir seriyi en son Şubat 1990-Kasım 1992 arasındaki 24 karşılaşmalık süreçte yakaladı.

TOPA SAHİP OLMA YÜZDESİ EN YÜKSEK

Bu sezon Süper Lig'de topa sahip olma yüzdesi en yüksek takım olan Beşiktaş (%64), Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana en yüksek orana sahip ekip konumunda. Siyah beyazlılar, topa en az %60 sahip olduğu son sekiz lig maçının sadece dördünü kazanabildi (2B 2M).

GOL VE ASİST YAPAN TEK İSİM

Süper Lig'in 2023/24 sezonunda hem gol hem de asist katkısı sağlayan tek İstanbulspor oyuncusu olan Valon Ethemi (1 gol & 1 asist), geçen sezon Beşiktaş'a rakip olduğu tek maçta bir gol pası vedi (Mart 2023).

ÜST ÜSTE 3 KEZ YENEMEDİ

Geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde sarı-siyahlı ekibi üst üste üç kez mağlup edemememişti.

TAMAMINI GOL YAPTI

Bu sezon Süper Lig'de çektiği ilk dokuz şuttan üç isabet bulan ve gol çıkaramayan Vincent Aboubakar, daha sonraki sekiz şutunun üçünde çerçeveyi buldu ve bu isabetlerin tamamını gole çevirdi.