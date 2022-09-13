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Spor

İstanbulspor-Beşiktaş maçının oynanacağı stat açıklandı

Süper Lig'de ilk yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında alan Beşiktaş, önümüzde ki hafta karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Kritik karşılaşma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

DHA13 Eylül 2022 Salı 14:15 - Güncelleme:
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Süper Lig'de Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın bu hafta ki rakibi ligin yeni takımı İstanbulspor. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ilk olarak aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonrasında antrenman 5'e 2 dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANACAK

İstanbulspor-Beşiktaş maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

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