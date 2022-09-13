İstanbulspor-Beşiktaş maçının oynanacağı stat açıklandı

Süper Lig'de Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın bu hafta ki rakibi ligin yeni takımı İstanbulspor. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ilk olarak aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonrasında antrenman 5'e 2 dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANACAK

İstanbulspor-Beşiktaş maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

