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Spor

Beşiktaş, İstanbulspor'u farklı yendi

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

AA29 Kasım 2022 Salı 21:25 - Güncelleme:
Beşiktaş, İstanbulspor'u farklı yendi
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Beşiktaş, özel maçta konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yendi.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Ogün Kamacı, Ferdi Karadoruk

BEŞİKTAŞ: Mert Günok (Dk. 46 Ersin Destanoğlu), Tayfur Bingöl (Dk. 80 Emrecan Terzi), Welinton (Dk. 80 Aytuğ Batur Kömeç), Emrecan Uzunhan (Dk. 64 Tayyip Talha Sanuç), Montero (Dk. 64 Masuaku), Berkay Vardar, (Dk. 46 Gedson) Redmond (Dk. 65 Oğuzhan Akgün), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 64 Rosier), Dele Alli (Dk. 80 Necati Bilgiç), Muleka (Dk. 80 Semih Kılıçsoy), Cenk Tosun (Dk. 64 Necip Uysal)

İSTANBULSPOR: Jensen (Dk. 46 Alp Arda), Oğuzhan Berber (Dk. 58 Kağan Miray Bağış), Ologo (Dk. 58 Mehremic), Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Cajic (Dk. 46 Guri), Melih Kabasakal (Dk. 79 Azmi Sarıalioğlu), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Owusu), Vefa Temel (Dk. 58 Yusuf Ali Özer), Rroca, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Duhaney)

GOLLER: Dk. 23 Redmond, Dk. 46 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 48 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 51 Dele Alli (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Emrecan Uzunhan, Dk. 42 Berkay Vardar (Beşiktaş)

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