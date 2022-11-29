Beşiktaş, İstanbulspor'u farklı yendi

Beşiktaş, özel maçta konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yendi.
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Ogün Kamacı, Ferdi Karadoruk
BEŞİKTAŞ: Mert Günok (Dk. 46 Ersin Destanoğlu), Tayfur Bingöl (Dk. 80 Emrecan Terzi), Welinton (Dk. 80 Aytuğ Batur Kömeç), Emrecan Uzunhan (Dk. 64 Tayyip Talha Sanuç), Montero (Dk. 64 Masuaku), Berkay Vardar, (Dk. 46 Gedson) Redmond (Dk. 65 Oğuzhan Akgün), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 64 Rosier), Dele Alli (Dk. 80 Necati Bilgiç), Muleka (Dk. 80 Semih Kılıçsoy), Cenk Tosun (Dk. 64 Necip Uysal)
İSTANBULSPOR: Jensen (Dk. 46 Alp Arda), Oğuzhan Berber (Dk. 58 Kağan Miray Bağış), Ologo (Dk. 58 Mehremic), Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Cajic (Dk. 46 Guri), Melih Kabasakal (Dk. 79 Azmi Sarıalioğlu), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Owusu), Vefa Temel (Dk. 58 Yusuf Ali Özer), Rroca, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Duhaney)
GOLLER: Dk. 23 Redmond, Dk. 46 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 48 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 51 Dele Alli (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Dk. 27 Emrecan Uzunhan, Dk. 42 Berkay Vardar (Beşiktaş)