Sporx 04.01.2020 20:28 - Güncelleme: 04.01.2020 20:28

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında gösterilen Fiorentina'nın Brezilyalı golcüsü Pedro için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux resmen devreye girdi.

Bordeaux Teknik Direktörü Paulo Sousa, uzun süredir oyuncuyu takip ettiğini kaydederken, "Pedro'yu daha önce istedik. Pedro Avrupa'ya yeni gelen bir oyuncu, İtalya'da zorlandı. Serie A'da bir hücumcu olmak kolay değil. Kaliteli bir oyuncu ve nasıl gol atılacağını biliyor. Gelişmesi gereken bir oyuncu. Avrupa futboluna adapte olması için zamana ihtiyacı var. Böylesine iyi bir oyuncuyu alabilir miyiz, bunu şu anda bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

GREMIO DA TEKLİF YAPTI

Öte yandan Brezilya basını, Gremio'nun da oyuncunun Fluminense'den Fiorentina'ya bu yaz geldiği bedel olan 11 milyon euroyu ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Beşiktaş'ın 1,5 yıllığına kiralamak istediği Pedro, Fiorentina'da bu sezon 4 maçta 63 dakika süre alırken skora katkı yapamadı. Genç oyuncu, bir önceki sezon ise Fluminense'de 17 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.