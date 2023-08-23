Beşiktaş istedi, o takım alıyor! İşte Nicolas Pepe'nin yeni adresi

Arsenal'de gözden düşen Nicolas Pepe'nin yeni takımı belli oluyor.Beşiktaş'ın da ilgilendiği Nicolas Pepe'nin, Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olacaği belirtildi.

NICOLAS PEPE'NİN YENİ ADRESİ ARABİSTAN

Beşiktaş'ın bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği Pepe'nin Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atacağı öğrenildi.

Arabistan ekibinin, Nicolas Pepe ile anlaştığı ve transferin bitirilmesi için kısa sürede oyuncunun takımı Arsenal'e transfer teklifi yapacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ VARDI

Beşiktaş'ın daha önce Pepe'ye 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş ancak oyuncu Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmamıştı.

28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Lille'den 80 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Nicolas Pepe, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 28 karşılaşmaya çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Nicolas Pepe. toplamda 2.142 dakika sahada kaldı.