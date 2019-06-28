Beşiktaş istedi Trabzonspor, Doğan Erdoğan transferini bitirdi
Trabzonspor bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan LASK Linz kulübünün genç oyuncusu Doğan Erdoğan'ı dün gece Trabzon'a getirdi.
Trabzonspor, LASK Linz takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı.
Trabzon'a gelen oyuncu sağlık kontrolünden geçecek ve bordo mavili ekiple sözleşme imzalayacak.
Geçtiğimiz sezona Avusturya ekibi LASK Linz'da başlayan ve devre arasında FC Juniors OÖ'ye kiralanan genç oyuncu burada çıktığı 14 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.
Doğan Erdoğan'ın adı Beşiktaş ile de anılıyordu.
(Sabah)
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