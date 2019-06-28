31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7653
  • 6,5684
  • 261.783
  • 95.713
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş istedi Trabzonspor, Doğan Erdoğan transferini bitirdi

Trabzonspor bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan LASK Linz kulübünün genç oyuncusu Doğan Erdoğan'ı dün gece Trabzon'a getirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor, LASK Linz takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı.

Trabzon'a gelen oyuncu sağlık kontrolünden geçecek ve bordo mavili ekiple sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezona Avusturya ekibi LASK Linz'da başlayan ve devre arasında FC Juniors OÖ'ye kiralanan genç oyuncu burada çıktığı 14 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Doğan Erdoğan'ın adı Beşiktaş ile de anılıyordu.

(Sabah)

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Diyarbakır'da PKK'ya narkoterör darbesi: Tam 1 milyon 255 bin...

Diyarbakır'da PKK'ya narkoterör darbesi: Tam 1 milyon 255 bin...

Bakan müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

Bakan müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

DMD hastası minik Yavuz yardım bekliyor

DMD hastası minik Yavuz yardım bekliyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

'Yemeği tuvalete döküp yememizi istiyorlardı'

'Yemeği tuvalete döküp yememizi istiyorlardı'

Komşudaki olayların sorumlusunu açıkladı!

Komşudaki olayların sorumlusunu açıkladı!

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi!

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi!
 

POPÜLER HABERLER

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi... Uyandığında kağıda 'o gerçek' yazdı

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi... Uyandığında kağıda 'o gerçek' yazdı

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Prim eksiği olana anında emeklilik

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Prim eksiği olana anında emeklilik

İşte THY'nin 'rüya uçağı'nın özellikleri

İşte THY'nin 'rüya uçağı'nın özellikleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA