Beşiktaş, Jackson Muleka için teklif bekliyor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı 1,5 ay sahalardan uzak kalacak olması ve teknik ekibin Jackson Muleka'dan memnun olmaması sebebiyle santrfor transferinde operasyon hızlandı.

Geçtiğimiz yıl Kasımpaşa'da çıkış yakalan Muleka'nın bonservisini Standard Liege'den alan Beşiktaş, Kongolu golcüden istediği performansı alamamıştı.

Bu doğrultuda Kartal, bir an önce Muleka'yı elinden çıkarma kararı aldı. Mısır Ligi ekiplerinden talipleri bulunan Muleka için Beşiktaş, 6 milyon Euro talep ediyor. Mısır Ligi'nden son olarak 4 milyon Euro seviyesinde teklif gelmişti.

Jackson Muleka, siyah beyazlı formayla bu sezon 32 maçta 6 gol 1 asist kaydetti.