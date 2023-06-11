İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2023 Pazar / 23 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Jackson Muleka için teklif bekliyor
Spor

Beşiktaş, Jackson Muleka için teklif bekliyor

Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Jackson Muleka'yı elden çıkarmak isteyen Beşiktaş, teklif bekliyor.

11 Haziran 2023 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Beşiktaş, Jackson Muleka için teklif bekliyor
ABONE OL

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı 1,5 ay sahalardan uzak kalacak olması ve teknik ekibin Jackson Muleka'dan memnun olmaması sebebiyle santrfor transferinde operasyon hızlandı.

Geçtiğimiz yıl Kasımpaşa'da çıkış yakalan Muleka'nın bonservisini Standard Liege'den alan Beşiktaş, Kongolu golcüden istediği performansı alamamıştı.

Bu doğrultuda Kartal, bir an önce Muleka'yı elinden çıkarma kararı aldı. Mısır Ligi ekiplerinden talipleri bulunan Muleka için Beşiktaş, 6 milyon Euro talep ediyor. Mısır Ligi'nden son olarak 4 milyon Euro seviyesinde teklif gelmişti.

Jackson Muleka, siyah beyazlı formayla bu sezon 32 maçta 6 gol 1 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.