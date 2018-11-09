Beşiktaş, Jeremain Lens'in arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı maçın 12. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Lens'in arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın resmi siteden yaptığı açıklama:
Dün akşam oynanan Genk UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Marciano Lens’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MRI sonucu; sol uyluk arka adalede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.