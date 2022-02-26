26 Şubat 2022 Cumartesi 17:08 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:08

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldıkları maçın ardından Beşiktaş ile ilgili soruya, "Bunu menajerimle görüşmeniz gerek. Yaptıkları teklif için onlara teşekkür ettim, bir şey olacağını zannetmiyorum" cevabını vermişti.

YENİ SEZON İÇİN!

Sabah'ın derlediği habere göre; devre arasında takım değiştirmeye sıcak bakmayan Çek hocanın yeni sezon için menajerini işaret edip küçük de olsa şans tanıması siyah-beyazlıları yeniden umutlandırdı.

İLK HEDEF JİNDRİCH TRPİSOVSKY

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın teknik direktör listelerinde hâlâ ilk sırada yer alan Trpisovsky ile bir görüşme daha yapıp, ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın 10'dan 6'ya kadar düşürdüğü listede 3. sırada bulunan Nuno Espirito Santo ise Kartal'ın teklifine olumlu yaklaştı. Ancak 48 yaşındaki deneyimli hoca için acele edilmeyecek ve ilk etapta Jindrich Trpisovsky ile anlaşma zemini aranacak.