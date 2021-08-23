23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:29 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:29

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, NBA patentli oyun kurucu Jordan Bone ile sözleşme imzaladı.

Jordan Bone geride kalan sezona Orlando Magic'te başlamış ardından NBA G-League takımlarından Delaware Blue Coats'ta forma giymişti.

JORDAN BONE KİMDİR?

5 Kasım 1997 ABD doğumlu olan Jordan Bone, 190 cm boyunda ve oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır.

2019'da Tennessee Üniversitesi'nden mezun olan Jordan Bone, buradaki son sezonunda 37 karşılaşmada görev aldı ve 13.5 sayı, 3.2 ribaund, 5.8 asist ortalamalarıyla oynadı.

Jordan Bone, 2019 yılında New Orleans tarafından 2. tur 57. sıradan draft edildi.

Aynı yıl yaz liginde Detroit Pistons forması giyen başarılı oyun kurucu, süre aldığı 3 karşılaşmada; 12.3 sayı, 3.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonuna Detroit Pistons ile başlayan ve NBA'de 10 karşılaşmada görev alan Jordan Bone daha sonra G-League'de Grand Rapids Drive forması altından 31 karşılaşmada görev aldı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmaları 17.5 sayı, 3.3 ribaund ve 6.9 asist ortalamalarıyla tamamladı.

2020-2021 sezonuna Orlando Magic ile başlayan Birleşik Amerikalı basketbolcu burada 14 karşılaşmada forma giydikten sonra G-League ekibi Delaware Blue Coats'ta sezonu tamamladı. G-League'de 16 karşılaşmada görev alan Jordan Bone; 10.9 sayı, 3.1 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla oynadı.

Jordan Bone, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş Icrypex ile sözleşme imzaladı.