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Spor

Beşiktaş, Joventut Badalona'ya deplasmanına konuk olacak

BKT Avrupa Kupası'nın 14. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş Fibabanka yarın deplasmanda İspanyol ekibi Joventut Badalona ile karşılaşacak.

AA7 Ocak 2025 Salı 10:23 - Güncelleme:
Beşiktaş, Joventut Badalona'ya deplasmanına konuk olacak
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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla karşılaşacak.

Palau Olimpic De Badalona'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgi alan Beşiktaş Fibabanka, 5. sırada bulunuyor. 4 galibiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 10 takımlı ligde 9. sırada.

Son 2 maçını deplasmanda oynayan siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Ligdeki son 5 karşılaşmasında 4 yenilgi alan Joventut Badalona, tek galibiyetini Trefl Sopot'a karşı aldı.

İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakasını Beşiktaş Fibabanka 82-76'lık galibiyetle tamamlamıştı.

  • Beşiktaş Fibabanka
  • BKT Avrupa Kupası
  • Joventut Badalona

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