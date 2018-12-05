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Beşiktaş Kabore için zemin yokluyor

Beşiktaş'ın Rusya Ligi takımlarından Krasnodar'da forma giyen Burkina Fasolu önlibero Charles Kabore için nabız yokladığı belirtildi.

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Beşiktaş için Rusya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rus basınının haberine göre Beşiktaş, Krasnodar'ın 30 yaşındaki Burkina Fasolu önlibero Charles Kabore için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Beşiktaş, Ocak ayında futbolcu ile görüşebilecek. Ocak'ta Kabore ile anlaşılması halinde tecrübeli futbolcu, sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olacak.

TEKLİF İÇİN OCAK AYI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın resmi teklif için Ocak ayını beklediği Charles Kabore, Krasnodar ile toplam 109 maça çıkmıştı. Kabore, bu sezon ise 21 maçta forma giyerken 1 gol kaydetmişti.

Burkina Faso Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Charles Kabore, 2013 yılında Marsilya'dan 2 milyon euro karşılığında Kuban'a transfer olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu, 2015 yılından bu yana Krasnodar'da forma giyiyor.

(Sporx)

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