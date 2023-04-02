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Spor

Beşiktaş, Kadıköy'de 20. galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, Kadıköy'deki 20. galibiyetini alırken maçı 4-2'lik skorla tamamladı.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 22:47 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kadıköy'de 20. galibiyetini aldı
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Kadıköy'de 60. kez Fenerbahçe'ye rakip olan Beşiktaş, sarı-lacivertlilere karşı 20. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 60. kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ülker Stadı'ndaki 20. galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe'nin ise bir tanesi hükmen olmak üzere 22 galibiyeti bulunurken, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.

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