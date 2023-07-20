İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8162
  • EURO
    29,9078
  • ALTIN
    1697.74
  • BIST100
    6682.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan transfer
Spor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan transfer

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, başarılı orta saha oyuncusu Birsen Bozbal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

20 Temmuz 2023 Perşembe 18:12 - Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan transfer
ABONE OL

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Birsen Bozbal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Birsen Bozbal'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Birsen Bozbal'ı kadrosuna kattı. Birsen Bozbal'a hoş geldin diyor, şanlı formamız ile üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gelecek sezon iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta transferlerin devam edileceği de söylendi.

  • Beşiktaş Kadın Futbol Takımı
  • transfer
  • Birsen Bozbal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.