İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2022 Pazar / 12 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Spor

Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana'ya geldi.

IHA13 Şubat 2022 Pazar 19:36 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 19:36
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılamasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi. Siyah-beyazlı kafileyi yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 17.00'de kalkan uçakla 18.30 sıralarında Adana Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş'ı 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Yoğun güvenlik önlemi altında havalimanından ayrılan siyah-beyazlılar kalacakları otele doğru hareket etti.

Adana Demirspor ligde 40 puanla 3. sırada bulunurken rakibi Beşiktaş da 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.