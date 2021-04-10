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Spor

Beşiktaş kafilesi Erzurum'da

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, bugün özel uçakla kente geldi. Kısıtlama sebebiyle havalimanına karşılama için kimse alınmadı.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 19:03 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:03
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Süper Lig lideri Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Maç için bir gün önce Erzurum'a gelen siyah-beyazlı kafileyi, pandemi sebebiyle kısıtlamaya rağmen karşılayan olmadı. Sadece basın mensuplarının olduğu havalimanında çevik kuvvet polisinin tedbir alması dikkat çekti.

Uçaktan inerek Beşiktaş kulüp otobüsüne ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın binerken, pandemi sebebiyle kulüp yönetimi basın mensupları futbolculardan uzak tutuldu. Sessiz sedasız Erzurum'a gelen Beşiktaş, kafilesi havalimanından geceyi geçirecekleri Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kalacakları Polat Otel'e gitti.

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