İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2021 Perşembe / 29 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6934
  • EURO
    11,2174
  • ALTIN
    558.578
  • BIST100
    1575.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş kafilesi, İstanbul'a döndü
Spor

Beşiktaş kafilesi, İstanbul'a döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a döndü.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 19:40 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 19:40
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 4-0 yenilen Beşiktaş, İstanbul'a geldi.

Başkent Lizbon'dan hareket eden özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı kafileyi az sayıdaki taraftarı karşıladı. Teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsün havalimanından hareketi sırasında taraftarlar tezahüratlarla takımlarına moral vermeye çalıştı.

Havalimanından BJK nevzat Demir Tesisleri'ne hareket eden siyah-beyazlı takım, gerçekleştireceği antrenmanla Spor Toto Süper Lig'de 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Kafileyle birlikte ülkeye dönen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetici Kemal Erdoğan, taraftarların yanına giderek kısa süre sohbet etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.