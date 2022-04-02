Beşiktaş kafilesi Trabzon'da

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Valerien Ismael ile bazı futbolcular sevgi gösterisinde bulundu.
Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de yer aldığı Beşiktaş kafilesi, otobüsle havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.