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Beşiktaş Kagawa ile el sıkıştı

Ara transferde Burak Yılmaz, Mirin ve Muhayer Oktay'ı kadrosuna katan Beşiktaş, son dakika golü attı.

  • İHA
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Transferin bitimine bir gün kala sezon başında da gündeme gelen Dortmund'un Japon yıldızı Shinji Kagawa ile anlaşmaya varıldı.
 
Beşiktaş çok istediği yıldızı sonunda ikna etti. Sezon başında siyah-beyazlıların transferi için çok uğraştığı Kagawa transferi bitti. Bu transfer için B. Dortmund'a kiralama ücreti ödemeyecek olan Beşiktaş, Japon yıldızı da 6 ay için 1.1 milyon Euro artı bonus verecek. Kara Kartal sözleşmeye ayrıca satın alma opsiyonu da ekledi. Alman ekibi Dortmund'la yapılan uzun pazarlıklar sonucunda siyah-beyazlılar 1.5 milyon Euro karşılığında sezon sonunda bu futbolcunun bonservisini alabilecek.
 
Kagawa'ya imza attırmak üzere olan Monaco, Henry'nin yerine Jardim'in göreve gelmesiyle bu transferden vazgeçti. Japon yıldız da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
 
Şu anda Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda bulunan Kagawa, turnuvanın ardından Türkiye'ye gelecek.
 

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