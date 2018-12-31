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Beşiktaş Kagawa'da hayal kırıklığı yaşadı

BORUSSİA Dortmund forması giyen Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş’a rakip çıktı.

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Almanya’dan ayrılmayı düşünmeyen 30 yaşındaki Japon yıldız ile Bundesliga’da düşme mücadelesi veren Stuttgart da ilgileniyor. Alman basınına yansıyan haberlere göre; Stuttgart, Dortmund ile görüşmeler başladı. Kagawa’yı bonservis ödemeden renklerine bağlamayı planlayan Beşiktaş yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. 2020’ye kadar Dortmund ile sözleşmesi bulunan Japon 10 numara, bu sezon sadece 5 maçta 294 dakika süre aldı ve skora katkı veremedi.

(Gunes)

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