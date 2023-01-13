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Spor

Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı!
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Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacak maçın kamp kadrosu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, yarın Konyaspor'un konuğu olacak. Sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde özel uçuşla Konya'ya gidecek. Kara Kartal'da bu önemli mücadele öncesi kamp kadrosu da açıklandı.

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Dele Alli, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün"

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