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Spor

Beşiktaş kara bulutları dağıttı! Dolmabahçe'de tarihi zafer

Beşiktaş dün akşam sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi Chamberlain'in golüyle devirdi. Zorlu günler geçiren siyah beyazlı ekip derbi galibiyeti ile camiasına nefes aldırdı.

Akşam8 Aralık 2024 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Beşiktaş kara bulutları dağıttı! Dolmabahçe'de tarihi zafer
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Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçti. Dzeko, 6. dakikada karşı karşıya pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 4 dakika sonra ise Mert Günok kalesini terk etmekte tereddüt edince Dzeko şut şansı buldu. Boşnak oyuncunun kaleye doğru gönderdiği topu Emirhan Topçu çizgiden çıkarttı. 29'da ise Rafa Silva karşı karşıya Livakovic'e nişanladı, seken topu Immobile dışarı yolladı. Beşiktaş, derbinin ikinci devresinde oyunu kontrolüne aldı.

49'da Dzeko maçtaki 3. net pozisyonunu harcadı. Kartal, net pozisyona giremese de oyunu rakibine vermedi. Fred ve Amrabat'ı ilk yarıda olduğu gibi kapatan Kartal, sarı lacivertlilerin oyun kurmasını engelledi. Emirhan ve Gedson, fark yarattı. 70'te oyuna giren Chamberlain'in 3 dakika sonra açtığı orta ağlarla buluştu. Değişikliklerle etkisiz kalan F.Bahçe, pozisyona girse de 90+5'te direği geçemedi.

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