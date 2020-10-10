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Spor

Beşiktaş, Karagümrük'le hazırlık maçı yapacak

Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yarın Süper Lig takımlarından Karagümrük ile bir hazırlık maçı oynayacak.

IHA10 Ekim 2020 Cumartesi 16:47 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 16:47
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Beşiktaş, Süper Lig’de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, 5’e 2 pas çalışması sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 14.00’te, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.

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