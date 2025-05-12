Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu sonunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkan seçildi. Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 10 saat süren seçim maratonunu sonucunda Adalı, 4 bin 648 oy alırken, Aksoy 447 oy topladı. Serdal Adalı, 30 sandığın tümünde rakibi Gürkan Aksoy'dan daha fazla oy almayı başardı ve Beşiktaş'ın 37. Başkanı olarak yeniden seçildi. Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 sene boyunca SiyahBeyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek. 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamayan Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimi ise Hüseyin Yücel'in önünde bitirmişti.

Kurulun ardından Başkan Adalı, "Sözlerime en büyük destekçim eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu gururu bize yaşatan değerli kongre üyelerimize, bize destek veren büyük Beşiktaş taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Son yıllarda yaşadığımız bütün sevinçleri, duyguları, söyleyemediğimiz şarkıları bağırma vakti yakındır!" diye konuştu.