İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7872
  • EURO
    32,5712
  • ALTIN
    1960.72
  • BIST100
    7544.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak olan Beşikaş'ta maç hazırlıkları devam ediyor.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, taktiksel çalışmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.