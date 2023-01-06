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Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının son hazırlıklarını yaptı

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA6 Ocak 2023 Cuma 20:43 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının son hazırlıklarını yaptı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Antrenmanı, sezon başında Beşiktaş'tan İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz da ziyaret etti. 21 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekibe başarı diledi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşması, yarın saat 19.00'da başlayacak.

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