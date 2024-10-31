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Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa mesaisinde

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde devam etti.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kasımpaşa mesaisinde
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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