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Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa mesaisine başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 21:40 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kasımpaşa mesaisine başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dört günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek.

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