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Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA3 Haziran 2023 Cumartesi 00:33 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kasımpaşa'ya hazır
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Bu sezon 34 resmi maça çıkan Kara Kartal 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

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