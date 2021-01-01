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Spor

Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

AA01 Ocak 2021 Cuma 15:04 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 15:04
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

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