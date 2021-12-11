Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

DHA 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:18 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:25

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Adnan Dalgakıran, asbaşkan Emre Kocadağ ile genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar'ın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş U19 Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının ye aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi.

Önder Karaveli, Yukatel Kayserispor maçı kadrosuna 20 futbolcuyu dahil etti: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.