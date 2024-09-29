İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2024 Pazar / 26 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1657
  • EURO
    38,2175
  • ALTIN
    2920.22
  • BIST100
    9777.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır!
Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır!

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda mücadele edecek olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı ve maç saati beklemeye başladı.

DHA29 Eylül 2024 Pazar 16:54 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır!
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Kayseri'ye gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.