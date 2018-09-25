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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda derbi maçta forma giyen isimler salonda yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşularıyla esneme çalışması yaparak idmana başladı. Ayak tenisi, 5'e 2 top kapma ve pas, dar alanda oyunun yanı sıra kontrollü pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş yarın 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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