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Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kayserispor maçının taktiğini çalıştı
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Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla devam edecek.

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