Beşiktaş Kayserispor'a hazır

AA 02 Ocak 2021 Cumartesi 14:41 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 14:41

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan tam sahada taktik maçı ve ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.