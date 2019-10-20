Beşiktaş kazansın
Siyah-beyazlı camia, 34’üncü başkanını seçmek için bugün sandık başına gidecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki kongrede Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay yarışacak. Saat 10.30’da başlayacak seçimde 14 bin 950 üye oy kullanabilecek.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ’TA seçim heyecanı. Siyah-Beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul bugün gerçekleştirilecek. Eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından kulübün 34. Başkanı olabilmek için yarışacak. Akatlar Kompleksi’nde saat 10.30’da başlayacak kongrede 14 bin 950 üye oy kullanabilecek.
ADALI’DAN ÇEBİ’YE ELEŞTİRİ
Adaylardan Serdal Adalı, rakibi Ahmet Nur Çebi’ye yüklenerek, “Camianın zekasıyla alay ediyor. Yıkacağım dediği zihniyetin 1 senesinde ben varsam, 6,5 senesinde o vardı. Mağdur edebiyatı yapmayacak. O bedeli Beşiktaş için ödedim. Sponsorluk konusunda Vodafone’dan iyileştirme talep edeceğiz. Seçilirsek hemen 250 milyon TL ödeyeceğiz” dedi
KARTAL’DA bugünkü genel kurulda başkanlık için yarışacak olan adaylardan Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı dün iki kez bir araya geldi. İlk olarak Çebi, Adalı’yı Etiler’deki seçim ofisinde ziyaret ederken, akşam saatlerinde de Adalı, Çebi’nin ofisine gitti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerde iki başkan adayınını birbirlerine başarılar dileğinde bulundukları öğrenildi.
ŞEFFAF VE DÜRÜST OLACAĞIM
Özel bir TV’ye açıklamalarda bulunan Çebi, “Bütün mesele son 3 yılda yapılan yanlış ve gereksiz transferler. Her şeyden önce faiz yükünün azaltılması lazım. Ben katılımcı bir Beşiktaş istiyorum. Şeffaf, açık ve dürüst olacağım. Camiaya vereceğim ilk mesaj borcun inmesidir. Hem bankalara hem alacaklılara güven vereceğiz. Bunu verecek kişi de benim” dedi
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