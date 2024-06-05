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Spor

Beşiktaş, Kelan Martin'i istiyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'da forma giyen Kelan Martin'i kadrosuna katmak istiyor.

IHA5 Haziran 2024 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kelan Martin'i istiyor
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Pınar Karşıyaka'nın forvet oyuncusu Kelan Martin'in, yeni sezonda Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlarken, play-off yarı final etabında A. Efes'e elenerek sezonu noktalayan P. Karşıyaka'da transfer hareketliliği başladı. İzmir ekibinde ilk olarak Furkan Haltalı, takımdan ayrılarak Bahçeşehir Koleji'ne imza atarken, şimdi de Kelan Martin'in Beşiktaş'a gideceği ifade edildi. İstanbul ekibinin oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediği öğrenilirken, ABD'li oyuncunun da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

P. Karşıyaka ile bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 35 müsabakaya çıkan Martin, bu süreçte maç başına 13,3 sayı, 4,5 ribaund ve 1,9 asistlik ortalama yakaladı.

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