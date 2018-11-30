Beşiktaş Kenny Tete için Fransa'ya gidiyor

Ligde ve Avrupa'da kritik viraja giren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, devre arasında teknik heyetin raporu doğrultusunda iki bölgeye takviye yapacak. Bunlardan ilki elbette forvet. Diğer bölge ise sağ bek. Sezon başında Gökhan Gönül'e alternatif bir oyuncuyu kadrosuna katamayan Kara Kartal, Ocak ayında bu işi çözmek amacında. Rota ise yine Fransa.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yaz döneminde Lyon forması giyen Rafael'in peşinden koşan Beşiktaş, 8 milyon Euro'luk bonservis talebiyle karşılaşınca geri adım atmıştı. Yönetim, aynı takımdan bu kez Kenny Tete'nin peşinde.

1.5 SEZONLUK KİRALAMA

Hollanda Milli Takımı'na çağrılan ancak Lyon'da beklediği forma şansını bulamayan Kenny Tete, daha çok oynayabileceği bir takım gitmek istiyor. Beşiktaş, 23 yaşındaki sağ beki 1.5 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yapacak yöneticiler, Lyon kulübü ile masaya oturacak.

Tete'yi Lyon'a transfer olmadan önce Galatasaray da istemişti ancak daha sonra Mariano transfer edilmişti.