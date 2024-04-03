Beşiktaş, sermaye artışına giderek 240 milyon TL'lik sermayesinin 840 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Bu gelişmeyle beraber Beşiktaş Kulübü, maddi kaynak alanını genişletti. Siyah-Beyazlı idarecilerin, oluşacak bütçenin önemli bir bölümünü transfer döneminde kullanması bekleniyor. En büyük bütçenin, golcü transferinde kullanılması planlanıyor.

SANTRFORA 3 ADAY

Bu doğrultuda Kara Kartal'ın listesinde; Hollanda Ligi ekiplerinden Az Alkmaar forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis, Bundesliga devi Leverkusen'in Çek golcüsü Patrik Schick ve Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Burnley'li futbolcu Wout Weghorst var.

ORTA SAHAYA MİLLİ YILDIZ

Bundesliga ekibi Dortmund'un yıldız orta sahası Salih Özcan'ı da listesine ekleyen Kara Kartal, A Milli futbolcu için temaslara başladı. İngiltere Premier Lig ve Almanya'dan da talipleri bulunan başarılı futbolcunun, kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

ATAL RADARA GİRDİ

Beşiktaş'ın yeni transfer komitesi, Adana Demirspor'un 27 yaşındaki Cezayirli sağ beki Youcef Atal'ı gözüne kestirdi. Şubat ayında geldiği Adana Demirspor ile kontratı sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Cezayirli'nin temsilcisi ile ilk görüşmenin bu hafta içinde yapılması bekleniyor. 5 maçta 1 gol atan, 1 de asist üreten ve hızı ile dikkat çeken Atal'ın kadroya katılması durumunda Onur ile yollar ayrılacak.

BERGHUIS'E RESMİ TEKLİF

Kartal'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın geçtiğimiz hafta yeniden temaslara başladığı Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis'le görüşmelerini ilerlettiği ve oyuncuya resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Kartal'ın, Berghuis'e, 2 milyon 250 bin Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiği belirlendi. 32 yaşındaki kanat oyuncusunun da Siyah-Beyazlılar'dan senelik 3 milyon Euro ve imza parası talep ettiği bildirildi.