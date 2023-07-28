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Spor

Beşiktaş, KF Tirana rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde KF Tirana ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

IHA28 Temmuz 2023 Cuma 14:21 - Güncelleme:
Beşiktaş, KF Tirana rövanş maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'ndeki KF Tirana rövanş maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 30 Temmuz Pazar günü saat 11.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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