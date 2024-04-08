Beşiktaş köklü değişime gidiyor!

Gelecek sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanacak. Sezon sonu birçok isimle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda, öte yandan yeni hedefler belli oldu.

KADRODA YAPRAK DÖKÜMÜ

Kara Kartal'da Valentin Rosier, Jean Onana, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Joe Worrall ve Francisco Montero'ya sezon sonunda veda edilecek.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimleden biri olan ve son zamanlarda çok tartışılan Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Daniel Amartey ve devre arasında takıma katılan Jonas Svensson'un durumları ise sezon sonunda belli olacak.

MİLLİ OYUNCU LİSTEDE

Sezon sonunda orta sahayı değiştirme planı yapan Beşiktaş Yönetimi, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın listesindeki son isim Okay Yokuşlu.

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen tecrübeli orta sahanın 2025 yazında sözleşmesinin bitecek oluşu, bu transferin önünü açıyor. Son iki sezonda neredeyse maç kaçırmayan 30 yaşındaki futbolcu, istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyor. Beşiktaş Yönetimi, Okay için görüşmelerini hızlandıracak.