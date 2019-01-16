İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4112
  • 6,1668
  • 224.522
  • 93.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Kolombiyalı 10 numara Jorge Carrascal'ın peşinde

Arjantin basını, Karpaty Lviv'de oynayan ve oyun tarzıyla 'Kolombiyalı Neymar' lakabıyla anılan Jorge Carrascal'ın Beşiktaş'a önerildiğini yazdı.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ara transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna genç futbolcular katmak isteyen Beşiktaş için Arjantin'den sürpriz bir öneri geldi.
 
Arjantin basınının haberine göre Ukrayna Ligi'nde Karpaty Lviv takımında oynayan 20 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara Jorge Carrascal, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
 
Oyun tarzı nedeniyle "Kolombiyalı Neymar" olarak adlandırılan genç futbolcu için Ukrayna'dan Shakthar Donetsk, Dinamo Kiev, Almanya ve Fransa'dan da takımların beklemede olduğu belirtildi.
 
Genç futbolcunun bonservis değerinin ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi.
 
SEZON BAŞINDA DA LİSTEDEYDİ
 
İki sezon önce Kolombiya ekiplerinden Millonarios'tan Sevilla'nın B takımına transfer olan Jorge Carrascal, geçen sezon 2 milyon euroya Karpaty'e transfer olmuştu.
 
Gelecek vadeden futbolcu, bu sezon Ukrayna Ligi'nde 16 maçta gol atamazken, sadece 1 asist yaptı ancak oyun tarzıyla büyük takımların ilgisini çekmeyi başardı.
 
Genç futbolcu, sezon başında da Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti.
 
Lviv formasıyla 41 resmi maçta 6 gol, 5 de asist yapan Carrascal, 10 numara mevkii dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. (Fotomaç)

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener´i kahkahaya boğdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD polisinden İranlı gazeteciye tutuklama

ABD polisinden İranlı gazeteciye tutuklama

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza

Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza

Facebook daha katı reklam kuralları getiriyor

Facebook daha katı reklam kuralları getiriyor

'John Bolton İran'ı bombalamak istiyor'

'John Bolton İran'ı bombalamak istiyor'

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist Türkiye'ye teslim oldu

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist Türkiye'ye teslim oldu

Çin'in Cibuti'deki askeri üssü ABD'yi korkuttu

Çin'in Cibuti'deki askeri üssü ABD'yi korkuttu

FETÖ'cü komutan TCG Turgut Reis Fırkateyni'ni hedef aldı

FETÖ'cü komutan TCG Turgut Reis Fırkateyni'ni hedef aldı
 

POPÜLER HABERLER

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Bitlis'te 'Muhteşem Anlar'

Bitlis'te 'Muhteşem Anlar'

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA