Beşiktaş, Kolombiyalı 10 numara Jorge Carrascal'ın peşinde

Ara transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna genç futbolcular katmak isteyen Beşiktaş için Arjantin'den sürpriz bir öneri geldi.

Arjantin basınının haberine göre Ukrayna Ligi'nde Karpaty Lviv takımında oynayan 20 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara Jorge Carrascal, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Oyun tarzı nedeniyle "Kolombiyalı Neymar" olarak adlandırılan genç futbolcu için Ukrayna'dan Shakthar Donetsk, Dinamo Kiev, Almanya ve Fransa'dan da takımların beklemede olduğu belirtildi.

Genç futbolcunun bonservis değerinin ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi.

SEZON BAŞINDA DA LİSTEDEYDİ

İki sezon önce Kolombiya ekiplerinden Millonarios'tan Sevilla'nın B takımına transfer olan Jorge Carrascal, geçen sezon 2 milyon euroya Karpaty'e transfer olmuştu.

Gelecek vadeden futbolcu, bu sezon Ukrayna Ligi'nde 16 maçta gol atamazken, sadece 1 asist yaptı ancak oyun tarzıyla büyük takımların ilgisini çekmeyi başardı.

Genç futbolcu, sezon başında da Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti.

Lviv formasıyla 41 resmi maçta 6 gol, 5 de asist yapan Carrascal, 10 numara mevkii dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. (Fotomaç)