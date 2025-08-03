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Spor

Beşiktaş, Konferans Ligi mesaisinde

Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA3 Ağustos 2025 Pazar 14:55 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konferans Ligi mesaisinde
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirecek.

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