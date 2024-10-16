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Spor

Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA16 Ekim 2024 Çarşamba 14:11 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasından sonra oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 18 Ekim Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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